Оригинальные чехлы для Apple IPhone

Хотите защитить свой Айфон от царапин, трещин и потертостей? Желаете сохранить его первозданный глянец и шик? Купите чехол на Айфон! Современные аксессуары, представленные в каталоге нашего интернет-магазина, не только надежно защитят бампер смартфона, но и раскроют ваш вкус, индивидуальность. Предлагаем 500+ моделей защитных накладок разного дизайна и функционала. Вы можете сделать заказ через корзину или выбрать подходящий вариант лично, посетив наш магазин в Киеве. Мы тщательно подбираем ассортимент и предлагаем самые модные чехлы для IPhone - ТОПы продаж по всей Украине.

Виды аксессуаров для Айфонов

Качественный аксессуар гарантирует не только защиту, но и комфорт эксплуатации телефоном. Для этого предусмотрены разные конструкции:

● Накладка. Стандартная накладка из силикона, кожи, поликарбоната или прорезиненного пластика. Закрывает бампер и боковые панели. Защищает закрытую часть гаджета от царапин, трещин. При падении телефона и удара о торец или бампер, аксессуар защитит стекло от трещин.

● Книжка. Хотите одновременно защитить лицевую и заднюю панель смартфона? Качественные чехлы для IPhone в конструкции “книжка” - идеальный вариант. Функциональная модель с откидным верхом и надежной фиксацией сторон липучкой или магнитом. Особенность: возможность использовать откидной верх в качестве подставки для удобного просмотра видео или общения по видеосвязи.

● Кошелек. Абсолютный фаворит для женщин. Красивый смартфон добавляет стильный атрибут - одноцветный или разноцветный с рисунком или узором. При этом он полностью защищает весь корпус от внешнего воздействия за счет мягкой внутренней подкладки.

● Подставка. Крышка оснащается прочной откидной подставкой. Для тех, кто часто находится в дороге или любит смотреть видео на телефоне, такой футляр подарит небывалое удобство.

Как выбрать специальные чехлы на iPhone

Специальная линейка включает чехлы на IPhone, оснащенные дополнительными функциями. В продаже модели для спортсменов, любителей дайвинга и людей экстремальных профессий. Сюда включены накладки с повышенным уровнем устойчивости к механическим нагрузкам (противоударные), пыле- и водонепроницаемая серия, спортивная. Каждая серия имеет свои особенности и характеристики, имеет многослойную конструкцию.

При выборе определенной модели из серии рекомендуем ориентироваться на род занятий и требования, которым должен отвечать чехол для Apple IPhone. Туристам, альпинистам, людям с высокой физической нагрузкой подойдут противоударные серии. Спортсменам - спортивная, позволяющая крепить смартфон на руку благодаря специальным лентам. Любители подводной съемки, дайверы и блогеры могут не беспокоиться за целостность своего гаджета - водонепроницаемый футляр надежно защитит его от воды. При сложности выбора определенной серии, обратитесь к менеджерам нашего интернет-магазина “Acase”. С радостью поможем выбрать в зависимости от требований и на основе личных предпочтений по цвету и дизайну.

Цены на оригинальные чехлы Apple для iPhone

А каталоге вы найдете оригинальные чехлы для IPhone моделей Max, Plus, Mini стоимостью от 60 грн. Стоимость зависит от назначения, функционала и материала аксессуара. Свяжитесь с нами, и мы подберем идеальный вариант на основе вашего бюджета.

Часто задаваемые вопросы про чехлы для Apple iPhone

Сколько стоят оригинал чехла для смартфона Айфон?

Стоимость оригинального аксессуара - от 500 грн. Цена зависит от вида, материала и функционала атрибута, версии телефона.

Есть ли гарантия?

Если производитель не предоставляет гарантию, мы берем ее на себя. Она составляет 14 календарных дней с момента покупки, согласно Закону “О защите прав потребителей”. При желании вернуть или заменить товар, необходимо предоставить товарный чек, приложенный к заказу, подтвердив факт покупки.

Возможен ли самовывоз заказанного товара?

Вы можете забрать свой заказ в г. Киеве, предварительно связавшись с нами и уточнив наличие товарной позиции. Также возможна курьерская доставка по Киеву и Украине. Мы работаем с “Новой Почтой” и компанией “Ночной Экспресс”. Доставка в любой регион Украины - до 2-х дней.

Где купить оригинальные чехлы Apple для iPhone

У нас вы найдете более 150 моделей оригинальных силиконовых прозрачных накладок, книжек и других моделей “родного” производства. Достаточно лишь просмотреть каталог или воспользоваться фильтром для выбора модели по цене, названию, популярности. Вы можете прямо сейчас купить чехол для IPhone и уже через один-два дня наслаждаться обновленным дизайном своего смартфона.

Какие чехлы для Apple iPhone самые популярные в 2021 году

Классика никогда не выходит из моды. Поэтому наиболее популярными моделями остаются тонкие прозрачные силиконовые модели, футляры из кожи, карбона и с покрытием Soft Touch. Перечисленные виды представлены в широком выборе и цветовых решениях. Однако не рекомендуем ограничиваться только данными моделями. В ассортименте интересные чехлы для IPhone: от простых однотонных чехлов до моделей с эксклюзивным рисунком или узором.

Какой фирмы чехлы для iPhone выбрать?

Многочисленные производители выпускают чехлы для Айфон Макс, Про, Плюс, Мини. Каждый из них дает особенность: материал, качество, дизайн, цена. Выделить лучшего - сложная задача. Имеет значение индивидуальные требования, на которые вы опираетесь при выборе товара.

В нашем каталоге представлены аксессуары от китайских и европейских производителей. Мы не реализуем низкокачественные модели, отсеивая их еще на моменте подбора ассортимента. Поэтому, будьте уверены - купив чехлы для IPhone в Киеве в интернет-магазине “Acase”, вы не разочаруетесь в своем выборе!